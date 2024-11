OBERPFALZ. Vom 24. Oktober bis 6. November fanden in der Oberpfalz umfangreiche Kontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls statt.

In der „dunklen Jahreszeit“ von Oktober bis März steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche, mit einem Höhepunkt in den Monaten November, Dezember und Januar. Die Folgen für die Opfer sind oft gravierend, wobei die Verletzung der Privatsphäre und der Verlust des Sicherheitsgefühls häufig schwerwiegender sind als der materielle Schaden.

Im Rahmen einer länderübergreifenden Aktion der Polizeien in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen wurden gezielte Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

Am 25. Oktober, 05. November und 06. November wurden in der Oberpfalz 658 Personen und 429 Fahrzeuge überprüft. Knapp 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz, darunter uniformierte Einsatzgruppen, zivile Beamte und Diensthundeführer. Bei den Kontrollen in der Oberpfalz wurden unter anderem ein Pfefferspray und eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Zudem wurden 8 Verstöße festgestellt, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Missbrauch von Kennzeichen und Fahren unter Drogeneinfluss.

Ein besonderer Erfolg gelang den Kollegen der Polizeiinspektion Amberg in der Nacht zum 07.11.2024: Am Abend des 06.11.24 wurden die Streifen zu einem Anwesen in Hirschau gerufen. Auf einer Überwachungskamera war eine verdächtige Person in einem Carport zu sehen. Der Bewohner hat daraufhin die Polizei gerufen und angegeben, dass die Person mit einem weißen Auto unterwegs sei. Die Beamten konnten das Fahrzeug ausfindig machen und kontrollieren. Im Auto des 61-jährigen Mannes fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, darunter Werkzeug und Fahrradteile. Mehrere Fahrräder konnten bereits ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft. (siehe Pressebericht PI Amberg vom 07.11.2024)

Eine bayernweite Bilanz der zweiwöchigen Schwerpunktkontrollen finden Sie auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, für Sport und Integration: https://www.innenministerium.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2024/370/index.php

Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz:

Schließen Sie beim Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen; die Wohnungstür immer zweimal abschließen.

Verschließen Sie auch gekippte Fenster vollständig – gekippte Fenster sind für Einbrecher leicht zu öffnen.

Rollläden nur nachts schließen. Tagsüber könnte das ein Zeichen dafür sein, dass niemand zuhause ist.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Bei längerer Abwesenheit: Lassen Sie den Briefkasten regelmäßig von einem Nachbarn oder Bekannten leeren.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz und Beratungsstellen in ihrer Nähe finden Sie unter: https://www.k-einbruch.de/