13-Jähriger auf unzulässigem Elektrofahrrad unterwegs – Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

GROSSOSTHEIM – OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Vermutlich war sich der 13-Jährige keiner Schuld bewusst, als er am Samstagabend mit seinem außergewöhnlichen Elektrofahrrad durch Ringheim fuhr. Einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg fiel das etwas ungewöhnliche Gefährt auf und schaute sich die Sache näher an.

Bei der Kontrolle in der Hasselstraße stellten die Beamten schließlich fest, dass das Elektrofahrrad des Teenagers bis zu 40 km/h schnell werden kann und dabei nicht einmal in die Pedale getreten werden muss. Außerdem hatten sich seine Eltern nicht um die notwendige Versicherung gekümmert.

Da das spezielle Gefährt nicht unter die Regelung für Pedelecs oder S-Pedelecs fällt, hätte der junge Fahrer einen Führerschein für ein Leichtkraftrad benötigt. Die Polizei Aschaffenburg führt nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei warnt davor, solche Fahrzeuge, wie sie meist im Internet verkauft werden, zu kaufen um damit auf öffentlichen Verkehrsgrund zu fahren. Denn diese Art von Fahrzeugen dürfen weder auf Straßen, Gehwegen oder in Fußgängerzonen benutzt werden und können bei einer Missachtung des Verbotes strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen.

Ladendiebe flüchten unerkannt - Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei bislang unbekannte Ladendiebe flüchteten nach dem Diebstahl von Kosmetika. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr flüchteten zwei männliche Ladendiebe nach dem Diebstahl von Kosmetika aus einer Drogerie in der Mainparkstraße.

Dem Sachstand nach flohen die beiden Männer mit ihrer Beute in Richtung Main.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Circa 25 Jahre

Schlank

Dunkle / schwarze Haare

Schwarze Jacke

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzten.

Zeugen erkennen Einbrecher - Polizei Alzenau nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch mehrere Zeugen kann der Tatverdächtige eines Einbruchs in einen Getränkemarkt wiedererkannt werden. Die Polizei Alzenau kann den Mann daraufhin vorläufig festnehmen.

Wie bereits am 12.11.2024 berichtet kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt im Kleeweg. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter entwendete mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete.

Er wurde jedoch bei seiner Tat durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Daher war eine genaue Beschreibung des Mannes möglich. Diese Beschreibung führte nun zur Festnahme eines 25-Jährigen.

Einwohner der Ortschaft hatten den 25-jährigen Tatverdächtigen an der Bushaltestelle sitzen sehen und umgehend die Polizei verständigt. Die Streife der Polizei Alzenau konnte den Mann vor Ort vorläufig festnehmen und auf die Polizeiinspektion verbringen.

Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde durch die Staatsanwaltschaft zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro angeordnet, die der Mann vor Ort bezahlen musste.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Frankenstraße wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und der Inhalt entwendet. Die Tat ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in der Zeit von 03:00 Uhr bis 03:45 Uhr

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.