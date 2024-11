1847. Raubdelikt – Neuaubing

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 04:30 Uhr, gelangten drei maskierte und mit Schlagstock bewaffnete Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einer über 80-Jährigen. Während einer die über 80-Jährige aufforderte, ruhig zu bleiben und ihr suggerierte, dass es sich um einen Polizeieinsatz handelte, durchsuchten die beiden anderen Täter die Wohnung. Anschließend verließen alle drei, scheinbar ohne Tatbeute, die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die gewaltsam geöffnete Wohnungstür wurde verspätet bei einem anderen Polizeieinsatz im Wohnhaus festgestellt. Hierbei kam es zu mehreren Kelleraufbrüchen im Anwesen. Erst da realisierte die über 80-Jährige, dass es sich vermutlich nicht um einen Polizeieinsatz gehandelt hatte.

Die Seniorin wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Ob die Einbrüche mit dem Raubdelikt im Zusammenhang stehen, prüft jetzt die Münchner Kriminalpolizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlank, dunkle Augen; Bekleidung: dunkle Hose, dunkle Jacke, schwarze Sturmhaube (evtl. Mütze mit Schal), dunkle Handschuhe, schwarze Schuhe

Täter 2 und 3:

Männlich, 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlank; Bekleidung: dunkle Hose, dunkle Jacke, schwarze Sturmhaube (evtl. Mütze und Schal), dunkle Handschuhe, schwarze Schuhe

Alle drei Täter hatten einen Schlagstock bei sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Reichenaustraße, Walter-Brecht-Straße und Friedrichshafener Straße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1848. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Thalkirchen

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 15:50 Uhr, befand sich eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München beim Spazierengehen mit ihren Hunden auf der Flaucherinsel. Hierbei stellte sie eine männliche Person fest, die sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Anschließend folgte er der 47-Jährigen, während er die Handlungen fortsetzte und Blickkontakt zu ihr suchte.

Die 47-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich hier um einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in Nordhessen. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer DNA-Entnahme sowie den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen seinen exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1849. Zwei Wohnungseinbrüche – Laim

Am Dienstag, 19.11.2024, kam es innerhalb weniger Stunden zu zwei Einbrüchen. Hierbei wurden ein Einfamilienhaus und ein Reihenmittelhaus in Laim angegangen.

Zwischen 16:20 Uhr und 18:40 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses. In einem sichtgeschützten Bereich des Gartens schlugen sie eine Scheibe ein. Hierbei wurden sie vermutlich durch die zurückkehrenden Bewohner überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einige Zeit später wurde der Polizei ein Einbruch in ein Reihenmittelhaus ebenfalls in Laim mitgeteilt.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:45 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter auf die gleiche Art und Weise wie beim Einbruch in das Einfamilienhaus in das Anwesen. Das Haus wurde komplett nach Diebesgut durchsucht. Hierbei wurden Bargeld und Schmuck im Wert von über Zehntausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

An beiden Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, prüft jetzt die Münchner Kriminalpolizei.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Geßler, Stöberlstraße und Gotthardstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1850. Wohnungseinbruch – Au-Haidhausen

Am Dienstag, 19.11.2024, zwischen 08:55 Uhr und 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Hierbei entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Versailler Straße (Au-Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.