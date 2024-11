ROHRDORF, OT THANSAU, LKR. ROSENHEIM. Etwa drei Stunden dauerten die Löscharbeiten mehrerer Freiwilligen Feuerwehren aus der Region, ehe der Brand einer Lagerhalle im Rohrdorfer Ortsteil Thansau am Dienstagnachmittag, 19. November 2024, gelöscht war. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden dürfte aber im sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Rosenheim übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache.

Zeugen hatten am Dienstag (19.11.2024) gegen 13.45 Uhr unabhängig voneinander eine starke Rauchentwicklung aus einer großen Lagerhalle bemerkt, die nahe der Staatsstraße zwischen Rohrdorf und dem Ortsteil Thansau steht. Ein Zeuge hatte den Halleneigentümer verständigt, der sich zu dieser Zeit in der Halle befunden und den Brand noch nicht bemerkt hatte. Rechtzeitig hatten sich der Hallenbesitzer und der Zeuge nach draußen in Sicherheit bringen können.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an. Nach rund drei Stunden war der Einsatz für zahlreichen Helfer der Wehren erfolgreich beendet. Der entstandene Sachschaden an der Lagerhalle und den eingestellten Gerätschaften und Fahrzeugen liegt ersten Schätzungen zufolge im sechstelligen Eurobereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Brannenburg. Noch am Brandort übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Sachbearbeitung. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang keine. Die genaue Brandursache ist jedoch noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.