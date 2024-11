HALLBERGMOOS, LKRS. FREISING.Unter dem dringenden Tatverdacht, eine 19-jährige Frau überfallartig vergewaltigt zu haben, wurde am Montag ein 25-jähriger Mann festgenommen. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Freisingerin kurz nach 02:00 Uhr am S-Bahn-Halt in Hallbergmoos aus der Bahn ausgestiegen. Der 25-Jährige folgte der jungen Frau zu Fuß und griff sie kurz danach noch im Bereich des Bahnhofes unvermittelt an. Unter Androhung von körperlicher Gewalt zog er sein Opfer in ein Gebüsch, wo er es über mehrere Stunden vergewaltigte.

Erst gegen 05:30 Uhr wurden Passanten auf die um Hilfe rufende Frau aufmerksam. Sie erkannten die Situation, verfolgten den flüchtenden Täter und konnten der wenige Minuten später eintreffenden Polizeistreife so die Festnahme in unmittelbarer Nähe des Tatortes ermöglichen.

Die junge Frau wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut beantragte einen Haftbefehl gegen den aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammenden Deutschen, der am gestrigen Dienstag durch einen Richter in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Noch in den frühen Morgenstunden des Montags übernahm die Kriminalpolizei Erding die Ermittlungen und führte umfangreiche Spuren- und Beweissicherungsmaßnahmen durch. Eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.