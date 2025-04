557. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 75-Jähriger – Riem

- siehe Medieninformation Nr. 556, vom 09.04.2025

Wie bereits berichtet, verließ am Dienstag, 08.04.2025, eine 75-jährige Frau gegen 17:45 Uhr ihre Wohnung in der Helsinkistraße. Als sie nicht zurückkehrte, wurde sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Vermisste leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und ist nicht orientiert.

Von der Polizei wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt.

Der Vermisste wurde am Donnerstag, 10.04.2025, gegen 04:50 Uhr, durch einen Mitteiler in der Riemer Straße vor einem Gebäudeeingang auf dem Boden liegend, vermutlich nach einem vorangegangenen Sturzgeschehen, aufgefunden. Der Mitteiler verständigte daraufhin einen Rettungsdienst und die Polizei. Die 75-Jährige wurde durch den Sturz verletzt und ist mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher gelöscht.