WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Einen Tag nach dem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus haben Beamte den Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Polizisten brachten den 45-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Tatgeschehen im häuslichen Bereich - Festnahme

Wie bereits berichtet, ist es am Dienstagnachmittag zu einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus in der Bukarester Straße gekommen. Eine 45-jährige Frau hat dabei ihr Leben verloren. Der unter Tatverdacht stehende Lebenspartner hatte dem Sachstand nach selbst den Notruf gewählt. Eine Vielzahl an Streifen der Würzburger Polizei und auch Unterstützungskräfte begaben sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit, trafen hier auf den 45-jährigen Tatverdächtigen und nahmen diesen fest. Im Haus selbst fanden Beamte die leblose Partnerin des Tatverdächtigen auf. Die Dame hatte dem Sachstand nach mehrere Stichverletzungen erlitten. Polizeikräfte und auch der Rettungsdienst leiteten notfallmedizinische Maßnahmen ein und brachten die 45-jährige Dame in ein Krankenhaus. Hier erlag diese jedoch ihren schweren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen übernahm noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Die Beamten stellten hierbei auch ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl - Tatverdächtiger in JVA

Der aserbaidschanische Tatverdächtige wurde nach der Festnahme in eine Polizeidienststelle gebracht und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwochnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Beamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.