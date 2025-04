COBURG. Eine Spaziergängerin meldete am Montag ein Feuer in einem Waldstück hinter einem Schulgebäude in Coburg. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, bemerkte eine Spaziergängerin Brandgeruch in einem Waldstück hinter einer Schule in der Thüringer Straße. Bei genauerer Betrachtung sah sie, dass am Waldboden Gras und Blätter auf einer Fläche von zirka 25 Quadratmetern brannten. Die verständigte Feuerwehr aus Coburg hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Teilweise waren kleine Büsche angekokelt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Beamten gehen derzeit nicht von einem Zusammenhang mit den Bränden an der Grenze zu Thüringen im Bereich Meeder aus und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am Montagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Thüringer Straße oder dem angrenzenden Waldstück hinter der Schule gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter Tel.09561/645-0 entgegen.