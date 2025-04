COBURG. Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, ritzten unbekannte Täter Hakenkreuze in die Eingangstüre eines Gebäudes sowie in einen Schaukasten am Johanneskirchplatz in Coburg. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.