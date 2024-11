INGOLSTADT. BURGLENGENFELD. LANDKREIS SCHWANDORF. Wie bereits berichtet, brach in der vergangenen Woche ein bis dahin unbekannter Täter in eine Ingolstädter Kindertagesstätte ein und erbeutete elektronische Geräte und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Sachbearbeitung zur Klärung des Einbruchdiebstahls. Nun kann sie einen Ermittlungserfolg mitteilen.

Beamte der Polizeiinspektion Burglengenfeld kontrollierten in den frühen Morgenstunden des 18.11.2024 am Bahnhof Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf einen Mann, der sich sichtlich nervös zeigte. Als die Polizisten den Verdächtigen näher unter die Lupe nahmen, entdeckten sie unter anderem diverse Einbruchwerkzeuge, eine größere Menge Bargeld und drei Tablets im Rucksack. Eine nähere Überprüfung der mitgeführten Gegenstände ergab, dass diese in der vergangenen Woche bei einem Einbruch in Ingolstadt entwendet wurden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt schrieben noch am vergangenen Freitag das in der Kindertagesstätte entwendete Diebesgut zur polizeilichen Sachfahndung aus, so dass es für die Beamten in Burglengenfeld möglich war, ihr vermeintliches Diebesgut in der polizeilichen Datenbank abzugleichen und dieses dem Einbruch im Kindergarten Ingolstadt zuzuordnen.

Der wohnsitzlose Pole wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Kriminalpolizei nach Ingolstadt verbracht. Dort wurde er noch in den gestrigen Nachmittagsstunden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ingolstadt wegen dringenden Tatverdachts des Einbruchdiebstahls vorgeführt. Gegen den 35-Jährigen wurde die Untersuchungshaft angeordnet.