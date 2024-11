SCHIRNDING, LKR. WUNSIEDEL. Am Samstagnachmittag geriet eine Feldscheune in Schirnding in Brand. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Zeugen bemerkten am Samstag, gegen 15.15 Uhr, die brennende Scheune und riefen die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte brannte das Gebäude komplett nieder. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Für die alarmierten Polizeibeamten ergaben sich vor Ort Anhaltspunkte für eine mögliche Brandstiftung. Bei der anschließenden Fahndung stellten sie jugendliche Tatverdächtige fest. Daraufhin nahm die Kriminalpolizei Hof in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.