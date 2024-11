KEMPTEN. Nach einer Messerattacke Ende Oktober 2024 im Stadtpark Kempten, bei der ein Mann schwer verletzt wurde, stellte sich der Hauptverdächtige nach umfangreichen Fahndungen selbst der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Am 21.10.2024 kam es im Stadtpark Kempten zu einer Messerattacke, bei der ein 22-Jähriger verletzt wurde. Die KPI Kempten konnte im Rahmen umfangreicher und sofort eingeleiteter Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Gegen zwei weitere Beteiligte wird zudem wegen des Verdachts auf unterlassene Hilfeleistung ermittelt.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten und Beschluss des Amtsgerichts Kempten mehrere Wohnungen durchsucht. An den Durchsuchungen waren Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Dachau sowie die Polizeiinspektion und Kriminalpolizei Kempten beteiligt.

Einen Tag später stellte sich der gesuchte Hauptverdächtige mutmaßlich aufgrund des Fahndungsdrucks eigenständig bei der Polizei. Er wurde noch am selben Tag dem Haftrichter in Kempten vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Anschließend erfolgte die Überstellung des Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Opfer überlebte die Tat dank der schnellen medizinischen Versorgung. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Kempten. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 23.10.2024

Versuchtes Tötungsdelikt im Stadtpark | Nachtrag

KEMPTEN. Im Zuge der Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt in Kempten vom 21.10.2024 (wir berichteten) führte die Kriminalpolizei Kempten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Beamten der Polizeiinspektion Kempten am Dienstagnachmittag eine Personenkontrolle im Bereich des Pavillons im Stadtpark durch. Hierbei trafen die Polizeikräfte drei Personen an, die im Besitz einer unerlaubten Menge an Rauschgift waren und nun in Verdacht stehen, illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Eine der Beschuldigten führte zudem ein Messer mit sich. Ein unmittelbarer Verdacht zum versuchten Tötungsdelikt ergab sich daraus jedoch nicht. Allerdings fanden Polizeikräfte im Stadtpark weiter illegale Rauschmittel auf, die bislang keiner Person zugeordnet werden konnten. Eine andere Person verhaftete die Polizei im Rahmen des Einsatzes, da diese mit Haftbefehl gesucht wurde. Beamte der Polizeiinspektion Kempten überführten die Person noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 22.10.2024:

Versuchtes Tötungsdelikt im Stadtpark

KEMPTEN. Am 21.10.2024, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann im Stadtpark in der Nähe der ZUM Opfer einer Gewalttat. Es kam mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 22-Jährige körperlich angegangen und danach mit Stichverletzungen aufgefunden wurde. Er kam daraufhin in ein Klinikum, wo er notoperiert wurde. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Täter(n) hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Kempten übernommen und diese dauern noch an. Es befindet sich aktuell ein größeres Kräfteaufgebot der Polizei zur Spurensicherung im Stadtgebiet. Hinweise zum Motiv liegen bis dato nicht vor. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (KPI Kempten)

