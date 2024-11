MITTELFRANKEN. (1172) Am Mittwoch (20.11.2024) und Donnerstag (21.11.2024) findet eine sich fortbewegende Versammlung durch Mittelfranken statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Die Versammlung findet in Form eines Fahrzeug-Aufzugs von Niederbayern über die Oberpfalz kommend durch den Regierungsbezirk Mittelfranken in Richtung Unterfranken statt.

Die erste Etappe führt am 20.11.2024 von Maierhofen (bei Haibach, Lkrs. Straubing-Bogen) durch den Regierungsbezirk Oberpfalz nach Mittelfranken. Hier führt sie über Schwabach, Roßtal und Langenzenn nach Neustadt an der Aisch, wo die Fahrzeuge planmäßig gegen 16:00 Uhr am Festplatz ankommen.

Am 21.11.2024 verläuft die Wegstrecke von Neustadt an der Aisch über Langenfeld, Scheinfeld nach Unterfranken.

Der genaue Streckenverlauf ist der Karte unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://v.bayern.de/Mtctd

https://v.bayern.de/Mtctd

An dem Aufzug nehmen unter anderem Traktoren teil. Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es auch deshalb in den genannten Bereichen zu längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und gegebenenfalls auf Ausweichrouten zurückzugreifen.



