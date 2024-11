MEMMINGEN. Am Donnerstag, den 14.11.2024, meldete ein Taxifahrer der Polizei einen verdächtigen Fahrgast. Polizeikräfte kontrollierten den Mann und ermittelten, dass der 23-jährige Fahrgast ein mutmaßlicher Geldabholer war. Sie deckten einen Schockanruf auf und nahmen den 23-Jährigen fest.

Der verdächtige Fahrgast

Bereits am Donnerstagabend konnten Kräfte der Polizeiinspektion Memmingen einen 23-jährigen Betrüger festnehmen, welcher als Mitglied einer Anrufbetrugsbande Geld und Wertsachen von älteren Menschen vor Ort entgegennehmen wollte. Der 23-Jährige ließ sich am frühen Abend von einem 30-jährigen Taxifahrer vom Memminger Bahnhof in einen nahen Vorort fahren. Dort bat er den Taxifahrer kurz zu warten, während er zu Fuß in ein Wohngebiet ging. Anschließend wollte er wieder zurück zum Bahnhof gefahren werden. Der aufmerksame Taxifahrer vermutete einen kriminellen Hintergrund und verständigte unauffällig die Polizei, welche den Mann am Bahnhof im Empfang nahm und kontrollierte. Schnell ermittelten die Polizeikräfte, dass der Fahrgast bei einem 90-jährigen Senior Geld abholen wollte, der gerade Opfer von Telefonbetrügern wurde. Diese nutzten dabei eine bekannte Betrugsmasche, den sogenannten Schockanruf: Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und täuschten vor, der Enkel des Mannes hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Untersuchungshaft bleiben, sollte der Mann nicht sofort eine hohe Kaution hinterlegen. Die Täter agierten dabei so überzeugend, dass der Senior die Täuschung zunächst nicht erkannte und den Anrufbetrügern glaubte. Im weiteren Verlauf bekam er jedoch Zweifel und wandte sich an seine Familie, welche einschritt, das Gespräch unterbrach und damit auch den Kontakt zum bereits angereisten Geldabholer verhinderte. Den 23-jährigen Mann führten die Polizeikräfte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter vor, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Polizei lieferte den Mann schließlich in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Hinweise der Polizei

Die Kriminalpolizei warnt in dem Zusammenhang:

Weder Polizei noch Justiz werden Sie telefonisch zu Zahlungen auffordern!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Seien Sie misstrauisch und beenden Sie bei solchen Forderungen sofort das Telefonat!

Wenden Sie sich an Verwandte oder Bekannte!

Informieren Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110!

(KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).