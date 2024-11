LANDKREIS NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. Wie bereits berichtet, geriet in den heutigen frühen Morgenstunden ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Stepperg in Brand. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 400.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Eine Nachbarin sah gegen 05:50 Uhr Feuer aus einem Dachgeschossfenster in der Gestütstraße quillen und informierte umgehend über Notruf Feuerwehr- und Rettungskräfte. Als ein Großaufgebot an alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Stepperg, Neuburg, Rennertshofen und Riedensheim, Kräfte des Technischen Hilfswerks und des Bayerischen Roten Kreuzes am Einsatzort eintrafen, stand das Dachgeschoss des Gebäudes bereits im Vollbrand. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen brachten das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, jedoch konnte das zum Teil einsturzgefährdete und unter starker Hitzeeinwirkung stehende Haus erst in den Mittagstunden betreten und abgesucht werden. Dabei entdeckten und bargen die Einsatzkräfte im ersten Obergeschoss des Wohnhauses eine tote Person.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache, zur Identifizierung und zur Klärung der Todesumstände übernommen.