2559 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Sonntag (17.11.2024), gegen 21.20 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Müllcontainer in der Euler-Chelpin-Straße.

Die Feuerwehr löschte den Brand zweier Papiermülltonnen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (16.11.2024), 23.10 bis Sonntag (17.11.2024), 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei Lampen eines Mehrfamilienhauses in der Lützowstraße.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2560 – Polizei sucht Zeugen wegen Körperverletzung

Lechhausen – In der Nacht von Samstag (16.11.2024) auf Sonntag (17.11.2024) wurde ein 29-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen.

Der 29-Jährige wartete in der Zeit von 23.50 Uhr bis 00.15 Uhr in der Neuburger Straße auf einen Bus. Unvermittelt wurde er von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Dabei verlor der Mann zwei Schneidezähne.

Kurz vor der Tat unterhielt sich der 29-jährige Mann mit einem Uber Fahrer, welcher den unbekannten Täter dann auch nach dem Schlag mitnahm.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 – 175 cm groß, kräftige Statur, ca. 80 kg, schwarze Haare und trug keine Brille.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise, sowohl zum unbekannten Täter, aber auch dem Uber Fahrer, welcher den Täter beförderte, unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2561 – Autofahrer verursacht ohne Führerschein Verkehrsunfall

Hochzoll – Am Sonntag (17.11.2024), gegen 22.30 Uhr verursachte ein 17-jähriger Mann einen Verkehrsunfall in der Hochvogelstraße, da er offenbar die Vorfahrt eines anderen Autos missachtete. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 17-jährige Mann keinen Führerschein hat. Die am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 17-Jährigen.

2562 – Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahl

Oberhausen – Am Sonntag (17.11.2024), in der Zeit von 06.00 bis 14.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec am Bärenwirt (Kaltenhoferstraße 2).

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2563 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Pfersee - Am Samstag (16.11.2024) fuhr ein 20-jähriger E-Scooterfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in der Augsburger Straße.

Gegen 02.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 20-jährigen Mann, da er bei Rot über eine Ampel fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich betrunken war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Ein Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis und Crystal Meth. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Bei einer Durchsuchung des Mannes und seiner Wohnung wurden Kleinstmengen von LSD und Ecstasy aufgefunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den 20-jährigen Mann.

2564 – Polizeistreife findet gestohlene Pakete

Innenstadt – In der Nacht von Freitag (15.11.2024) auf Samstag (16.11.2024) fand eine Polizeistreife gestohlene Pakete bei einer Verkehrskontrolle in der Berliner Allee.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife das Auto eines 49-jährigen und den Kleintransporter eines 20-jährigen Paketzustellers. Die Polizeibeamten fanden bei der Kontrolle mehrere Pakete mit Neuware, welche zum Teil mit Retourenetiketts versehen waren. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Beamten stellten die Pakete sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hehlerei gegen die beiden Männer.

2565 – Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Hammeschmiede – In der Zeit von Dienstag (12.11.2024), 19.00 Uhr bis Freitag (15.11.2024) 15.50 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern im Erlenweg. Nach derzeitigem Stand wurde in einem Haus Schmuck in einem niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.300 Euro an beiden Häusern.

Lechhausen - Am Samstag (16.11.2024), in der Zeit von 16.00 bis 19.10 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rechten Brandstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Beuteschaden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Lechhausen - Am Samstag (16.11.2024), in der Zeit von 17.40 bis 18.10 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dennewitzstraße einzubrechen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821.