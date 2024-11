SANKT OSWALD-RIEDLHÜTTE, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Nach kriminaltechnischer Spurensicherung bestätigte sich der Verdacht, dass das erheblich beschädigte Toilettenhäuschen im Nationalpark vermutlich in der Halloweennacht mit Pyrotechnik mutwillig gesprengt wurde. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Die kriminaltechnische Spurensicherung ergab, dass die Sprengung des Toilettenhäuschens am Parkplatz „Filzwald“ mit pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 4 verursacht wurde. Wie die Polizeiinspektion Grafenau bereits am 07.11.2024 berichtete (siehe unten), stellten Mitarbeiter des Nationalparks die Beschädigung am 05.11.2024 fest. Als Tatzeitraum wird die Halloweennacht angenommen. Die Explosion verursachte einen niedrigen bis mittleren 5-stelligen Eurobetrag, da sowohl der im Boden eingelassene Fäkalientank und dessen Abdeckung als auch die Hütte selbst stark beschädigt wurden.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Diese bittet nach wie vor um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0851/9511-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Grafenau vom 07.11.2024:

Sachbeschädigung durch Pyrotechnik

SANKT OSWALD-RIEDLHÜTTE (LKR. FREYUNG-GRAFENAU) Unbekannte beschädigen öffentliche Toilette mittels Sprengkörper.

Am 05.11.24 stellten Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung fest, dass das öffentliche Toilettenhäuschen am Parkplatz „Filzwald“ erheblich beschädigt worden war und verständigten die Polizei Grafenau. Durch die Beamten wurde vor Ort festgestellt, dass die Beschädigung vermutlich durch Zündung eines pyrotechnischen Gegenstandes (Böller) verursacht wurde. Als Tatzeit wird der Zeitraum zwischen dem 31.10 und 05.11. angenommen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einen 5-stelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Veröffentlicht: 18.11.2024, 13.20 Uhr