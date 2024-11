DEGGENDORF. Am Dienstag (12.11.2024) verschafften sich bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen 09.45 und 10.15 Uhr in Irlmoos gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Es wurde neben Bargeld auch ein Tablet, eine Handtasche und eine Videokamera entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und bittet erneut um Zeugenhinweise.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge haben sich Hinweise auf zwei Personen und ein Fahrzeug ergeben, welche möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Ein blauer SUV mit Grünstich hielt sich im relevanten Zeitraum in unmittelbarer Nähe des Einfamilienhauses auf und fuhr in Richtung Ruselabsatz. Dort drehte der Fahrer um und fuhr in Richtung Deggendorf. Das Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

neuwertiger SUV mit dem Teilkennzeichen „GUS“ in der Farbe Blau mit Grünstich

das Fahrzeug hatte ein dunkel abgesetzte Dach, sowie die hinteren Fensterscheiben abgedunkelt.

Die Personen, die zur relevanten Zeit in der Nähe des Tatortes gesehen wurden, können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, ca. 30 Jahre alt, sehr schlank, helle Jacke, dunkle Hose

Person 2: männlich, ca. 30 Jahre alt, sehr schlank, dunkle Jacke, auffällig war eine schwarze Kunstlederhose mit „modischen Löchern“

Personen, die Beobachtungen im relevanten Zeitraum, insbesondere im Bezug auf das Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter 09421/868-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht am 18.11.2024, 12.30 Uhr