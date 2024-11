ERLANGEN. (1169) Am Freitagnachmittag (15.11.2024) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in Erlangen gegenüber zwei Kindern in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden Geschädigten (Grundschulalter) hielten sich gegen 16:00 Uhr auf dem Spielplatz in der Mozartstraße auf. Sie hatten sich zum Fußballspielen verabredet.

Hier fiel den beiden Jungs ein Mann auf, der auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes stand und sie beobachtete. Im weiteren Verlauf manipulierte der Unbekannte für die Kinder sichtbar an seinem Glied.

Die Geschädigten bekamen Angst, warteten, bis sie den Mann nicht mehr sehen konnten und liefen dann nach Hause. Dort erzählte die beiden ihren Eltern von dem Vorfall, welche die Polizei verständigten.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Beschreibung:

ca. 175-180 cm groß, ca. 40 bis 50 Jahre alt, normale Statur, westeuropäisches Aussehen. Er trug eine dunkle Jacke (eventuell dunkelblau), dunkelblaue Jeans und hatte eventuell einen 3-Tage Bart.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

