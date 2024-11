1828. Diebstahl aus Pkw; Täterermittlung - Altstadt

Am Mittwoch, den 21.08.2024, in der Zeit von 22:10 - 22:40 Uhr versuchte eine zunächst unbekannte Person in einen Pkw, BMW, einzubrechen. Dazu schnitt diese schließlich das Verdeck des Cabrios auf. Dabei löste die Alarmanlage des Pkw aus, woraufhin sich der unbekannte Täter ohne Tatbeute vom Fahrzeug entfernte.

Als die 22-jährige Fahrzeughalterin, mit Wohnsitz in München, am nächsten Tag den Schaden feststellte, verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte, insbesondere durch Überwachungsvideos der Tathergang rekonstruiert werden. Hieraus ergab sich der Verdacht, dass der Täter Fingerspuren bei der Tatbegehung hinterlassen hat.

Ein daktyloskopisches Gutachten der festgestellten Fingerabdrücke führte zu einem Tatverdächtigen. Es handelt sich hierbei um einen 28-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gegen den nun unter anderem wegen des versuchten Diebstahls ermittelt wird.

Das Kommissariat 54 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

1829. Brandfall - Sendling

Am Samstag, den 16.11.2024, gegen 21:10 Uhr, wurde der Münchner Berufsfeuerwehr ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Brudermühlstraße gemeldet. Anwohner des Hauses hatten den Brand entdeckt und den Notruf verständigt.

Kurz darauf trafen zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München sowie mehrere Polizeistreifen am Einsatzort ein. Die Feuerwehr begann umgehend mit den aufwendigen Löscharbeiten und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Das Wohnhaus wurde sehr stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen.

1830. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer; eine Person schwer verletzt - Sauerlach

Am Samstag, den 16.11.2024, gegen 11:10 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit ihrem PKW, BMW, die Staatsstraße 2573 von Sauerlach kommend in südöstlicher Fahrtrichtung.

Zur selben Zeit befuhr eine 84-jährige Fahrradfahrerin mit Wohnsitz im Landkreis München den baulich getrennten Radweg der Staatsstraße 2573 in nordwestlicher Fahrtrichtung.

An der Einmündung zur M 7 beabsichtigte die Pkw-Fahrerin, nach rechts in die M 7 abzubiegen. Die Fahrradfahrerin beabsichtigte, die Einmündung geradeaus zu überqueren.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Fahrradfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die Fahrradfahrerin durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Am Fahrrad und am Pkw entstanden leichte Sachschäden.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1831. Körperverletzungsdelikt; drei Tatverdächtige festgenommen - Westpark

Am Donnerstag, den 17.10.2024, gegen 21:30 Uhr befand sich ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München, im Westpark auf dem Heimweg. Dort kam ihm eine Gruppe von vier unbekannten Personen entgegen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, sprach die erste Person ihn an und versperrte ihm anschließend den Weg. Die erste Person schlug ihm dann unvermittelt gegen den Oberkörper. Daraufhin versuchte der 54-Jährige der weiteren Konfrontation aus dem Weg zu gehen, bevor ihm die zweiten Personen gegen den Unterkörper trat. Dem 54-Jährige gelang es flüchten, wurde dabei jedoch noch weiter angegangen und schlussendlich beleidigt. Der 54-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Unbeteiligte Zeugen fertigten von dem Vorfall ein Video an und verständigten den Polizeinotruf 110.

Am Samstag, den 16.11.2024, gegen 19:45 Uhr konnten drei der vier Beteiligten durch eine Streife der Münchner Polizei in der Hansastraße wiedererkannt und festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 13-Jährige und einen 14-Jährigen, alle mit Wohnsitz in München. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen, u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, laufen beim Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte).

1832. Räuberische Erpressung; sieben Tatverdächtige ermittelt – Landkreis München

Am Freitag, 08.03.2024, gegen 22:45 Uhr, befanden sich mehrere Jugendliche auf einer Party unter freiem Himmel, zu welcher eine weitere Gruppe Jugendlicher ohne Einladung hinzukam.

Als die zweite Gruppe aufgefordert wurde die Party zu verlassen, kam es zu diversen Körperverletzungsdelikten gegen sechs Personen im Alter von 15 - 17 Jahren, alle mit Wohnsitz im Landkreis München.

Die Geschädigten wurden abwechselnd aus der Tätergruppe heraus geschlagen und vereinzelt auch nach Wertgegenständen abgesucht. Letztendlich entwendeten die Täter lediglich einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Feuerzeug und Zigaretten. Die Geschädigten erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen, bedurften jedoch keiner medizinischen Behandlung vor Ort.

Nach Verständigung des Polizeinotrufs begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit. Die Tätergruppe hatte sich jedoch bereits zuvor unerkannt entfernt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Kennzeichen von einem durch die Tätergruppe benutzten Pkw erhoben werden. Die Tätergruppe bestand aus mindestens 10 Personen.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen konnten sieben Tatverdächtige im Alter von 15 - 19 Jahren, alle mit Wohnsitz im Landkreis München, ermittelt und ihnen konkrete Tatbeiträge zugeordnet werden, so dass aktuell fünf Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung geführt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

1833. Verkehrsunfall zwischen Pkw und dreirädrigen Kleinkraftrad, eine Person leicht verletzt - Feldmoching

Am Freitag, den 15.11.2024 gegen 11:40 Uhr, befand sich ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw, Subaru, auf einem Parkplatz im Bereich der Lerchenauer Straße. Er beabsichtigte von diesem auf die Lerchenauer Straße einzufahren und weiter nach links in stadteinwärtiger Richtung zu fahren.

Zur selben Zeit fuhr eine 68-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, mit ihrem Kleinkraftrad, Piaggio, auf der Lerchenauer Straße stadteinwärts. Sie beabsichtigte nach links auf den Parkplatz einzubiegen.

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem dreirädrigen Kleinkraftrad.

In der Folge des Zusammenstoßes kippte das dreirädrige Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite. Die 68-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war eine Sperrung eines Fahrstreifens der Lerchenauer Straße erforderlich. Trotz verkehrsregelnder Maßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1834. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person schwer verletzt - Sendling

Am Freitag, den 15.11.2024, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Kia, die Waldfriedhofstraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad, Yamaha, in entgegengesetzte Richtung.

An der Kreuzung Waldfriedhofstraße und Pählstraße beabsichtigte der Pkw-Fahrer zu wenden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kraftradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-jährige Kraftradfahrer schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Der Fahrer des Pkws blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1835. Fahrgast stürzt in Trambahn und verstirbt später im Krankenhaus - Haidhausen

Am Samstag, den 20.07.2024, gegen 19:30 Uhr befand sich ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Straßenbahn der Linie 21.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr die Trambahn auf Höhe des Haidenauplatzes, als der 53-Jährige auf gerader Strecke ohne Fremdeinwirkung in der Straßenbahn stürzte, wobei er sich eine Kopfplatzwunde zuzog.

Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht, wo er am 15.11.2024 verstarb.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1836. Festnahme eines Tatverdächtigen nach illegalem Handel mit Betäubungsmitteln (Kokain) – Au

Bereits Mitte des Jahres 2024 erlangte das Kommissariat 82 Erkenntnisse zu einem 31-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher mit Kokain in nicht geringer Menge Handel treiben soll.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am Donnerstag, 14.11.2024, gegen 06:00 Uhr, ein vom Amtsgericht München ausgestellter Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 31-Jährigen vollzogen.

Hierbei konnte der 31-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten eine größere Menge Kokain (mehrere 100 Gramm), sowie Gegenstände die auf einen Betäubungsmittelhandel hinweisen, aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden mehrere hundert Euro beschlagnahmt.

Die weiter andauernden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte) übernommen.