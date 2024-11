2546 – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Innenstadt – Am Freitag (15.11.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße. In Folge dessen leistete eine 24-Jährige Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 20.00 Uhr kam es in dem Einkaufscenter zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der 24-Jährigen und einer 27-Jährigen. Die 27-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen versuchte die 24-Jährige zunächst zu flüchten und leistete anschließend Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zudem beleidigte die Frau die Beamten mehrfach und zeigte sich äußerst aggressiv. Daraufhin brachten die Beamten die Frau in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die 24-Jährige.

2547 – Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und LKW

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (15.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einem 53-jährigen LKW-Fahrer in der Hans-Böckler-Straße. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 06.20 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen der Hans-Böckler-Straße hinter dem 53-jährigen LKW-Fahrer in Richtung stadtauswärts. Der LKW-Fahrer hielt an einer roten Ampel. Als der Fahrer des Kleintransporters ebenfalls versuchte anzuhalten, bemerkte er, dass seine Bremsen offenbar nicht funktionierten. Der 39-Jährige lenkte den Kleintransporter nach rechts, stieß mit der vorderen linken Seite gegen den LKW und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 39-jährigen Mann.

2548 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (17.11.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einer Bar in der Theaterstraße. Mindestens drei Beteiligte und ein Polizeibeamter wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 04.30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen. Die Polizeibeamten konnten die Gruppen trennen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden durch die Auseinandersetzung drei Personen sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zum Hergang nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2549 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Freitag (15.11.2024) entwendete ein 50-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Bistro am Obstmarkt.

Gegen 19.30 Uhr beobachtete der Inhaber des Bistros den zunächst unbekannten Gast dabei, wie er unerlaubt zu einem im Nebenraum befindlichen Kühlschrank ging und einen Käse herausnahm. Der Inhaber sprach den Gast daraufhin an, forderte den Käse zurück und den Gast auf das Bistro zu verlassen. Der Gast beleidigte den Inhaber des Bistros.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der 50-jährige Mann identifiziert werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls und Beleidigung gegen den 50-jährigen Mann.

2550 – Sachbeschädigungen an Autos

Hochfeld – Im Zeitraum von Freitag (15.11.2024), 22.00 Uhr, bis Samstag (16.11.2024), 10.30 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Audi A6 im Alten Postweg mit weißer Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Kriegshaber – Am gestrigen Samstag (16.11.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen BMW 525i in der Familie-Einstein-Straße.

Im Zeitraum von 02.30 Uhr bis 10.00 Uhr schlug der Unbekannte eine Seitenscheibe des BMWs ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2551 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (17.11.2024) fuhr ein 43-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol in der Ulmer Straße.

Gegen 00.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 43-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten alkoholtypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-jährigen Mann.

2552 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Container

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Samstag (16.11.2024) entwendeten drei Männer mehrere Gegenstände aus Containern in der Textilstraße.

Gegen 23.00 Uhr stoppte eine Polizeistreife drei Männer im Alter von 21, 38 und 39 Jahren, als diese Elektrogeräte und Kleidungsstücke aus Containern entwendeten. Die Beamten kontrollierten die Männer.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen die drei Männer.

2553 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (17.11.2024) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Stätzlinger Straße.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-Jährigen in seinem Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, veranlassten eine Blutentnahme und stellten die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-jährigen Autofahrer.

2554 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Inningen – Am Samstag (16.11.2024) zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen weißen Dacia Dokker Am Forellenbach. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2555 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Antonsviertel – Am Samstagabend (16.11.2024), gegen 20.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Tonskulptur sowie einen Bewegungsmelder eines Mehrfamilienhauses in der Agnes-Bernauer-Straße. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Mehrere Anwohner bemerkten die unbekannte Person. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Hochfeld – Am vergangenen Freitag (15.11.2024), gegen 21.15 Uhr, trat ein bislang unbekannter Jugendlicher gegen eine Rolljalousie eines Friseurs im Alten Postweg und beschädigte diese. Der Unbekannte entfernte sich anschließend. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.