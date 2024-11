WUNSIEDEL. Auch in diesem Jahr zeigte die Wunsiedler Bevölkerung wieder klar ihre Haltung gegen Rechtsextremismus. Am Samstag fanden in der Stadt viele Bürgerinnen und Bürger zu friedlichen Demonstrationen zusammen. Die Einsatzleitung der Polizei verzeichnete keinerlei Störungen.

Vom Samstagnachmittag an bis in die frühen Abendstunden fanden sich wieder zahlreiche Menschen aus Wunsiedel und dem Landkreis und demonstrierten so einmal mehr ihre klare Position gegen Rechtsextremismus. Die Veranstaltungsteilnehmer, allesamt aus dem bürgerlichen Lager, trafen sich zu einer friedlichen Kundgebung auf dem Marktplatz. Parallel dazu boten die Organisatoren einen eigens organisierten Spendenlauf durch die Innenstadt an, der mit etwa 200 Läuferinnen und Läufern regen Zuspruch fand. Ein Wunsiedler Gymnasium unterstützte mit einem Aufzug für Demokratie und Menschenrechte durch die Straßen und auch die Besucher der Friedensandacht am Nachmittag in der Spitalkirche zog es im Anschluss zur Veranstaltung. In der Spitze traf man auf rund 400 Personen auf dem Marktplatz in der Festspielstadt.

Am Abend gab es für die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Wunsiedel, unterstützt durch verschiedene Einheiten und Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberfranken, keinen Grund zur Klage. Der Tag ging friedlich zu Ende.