INGOLSTADT. Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Hebbelstraße in der Nacht von 14.11.2024 auf 15.11.2024 erbeuteten Unbekannte elektronische Geräte und Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 07:15 Uhr drangen ein oder mehrere Täter vermutlich über ein Fenster in das Gebäude der Kindertagesstätte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden vier Tablets, eine Fotokamera, zwei Musikboxen und Bargeld im niedrigen dreistelligen Betrag entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.