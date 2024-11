2539 – Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbruch

Oberhausen - Am Donnerstag (14.11.2024), zwischen 15.10 Uhr und 15.40 Uhr, schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Tobias-Maurer-Straße (einstelliger Hausnummernbereich) die Scheibe eines blauen Audi ein und entwendeten daraus Bargeld. Die eingeschlagene Fensterscheibe wurde durch eine Passantin bemerkt, welche die Polizei allarmierte.

Es entstand ein Beuteschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

2540 – Polizei stoppt verkehrsgefährdenden Transporter

Lechhausen - Am Donnerstag (14.11.2024) war ein 41-Jähriger mit seinem verkehrsgefährdenden Transporter am Mittleren Moos unterwegs.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg den Transporter des 41-Jährigen, welcher sich augenscheinlich in einem schlechten Zustand befand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere erhebliche technische Mängel fest. Die weitere Überprüfung des Transporters erfolgte durch einen Sachverständigen. Dieser stellte zwei verkehrsgefährdende Mängel und über 20 erhebliche Mängel fest. Die Weiterfahrt mit dem Transporter wurde unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren Verkehrsdelikten gegen den 41-Jährigen.

2541 – Polizei führt Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung durch

Augsburg/Friedberg - Die Verkehrspolizei Augsburg überwacht den Straßenverkehr an sogenannten Unfallhäufungsstellen mit vier fest installierten Säulen, welche die Geschwindigkeit, aber auch das Rotlicht der Ampeln überwachen.

In der Zeit von Dienstag (29.10.2024) bis Dienstag (05.11.2024) wurden mit diesen Säulen rund 150.000 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren über 450 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs, sodass 120 Fahrer eine Bußgeldanzeige erwartet. Rund 60 Fahrzeugführer erwartet nun ein Fahrverbot, hauptsächlich wegen der Missachtung des Rotlichtes.

Den traurigen Höchstwert von knapp 100 km/h bei erlaubten 50 km/h erreichte ein Autofahrer auf der Friedberger Straße. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte im Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

2542 – Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten

Lechhausen - Am Donnerstag (14.11.2024), im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Stätzlinger Straße (30er Hausnummernbereich) geparkten Mini Cooper an. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an der hinteren Stoßstange liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024) 19.00 Uhr bis Mittwoch (13.11.2024) 15.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Hofer Straße geparkten silbernen Mercedes. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an der Stoßstange und dem rechten Scheinwerfer liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2543 – Polizei ermittelt nach Hammerschlag

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (15.11.2024) ging ein zunächst Unbekannter auf einen 16-Jährigen mit einem Hammer los und verletzte ihn schwer. Die Polizei ermittelte noch in der Nacht einen 14-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 17.45 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger zusammen mit Bekannten im Schlösslepark auf. Dort kam eine Gruppe von vier Personen auf den 16-Jährigen unvermittelt zu. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe schlug dabei dem 16-Jährigen offenbar mit einem Hammer gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die vier Personen. Der 16-Jährige kam schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus und die Polizei wurde alarmiert.

Gegen den 14-Jährigen und dessen drei bislang noch unbekannten Begleiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.