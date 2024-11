ROSENHEIM. In der Nacht auf Donnerstag, 14. November 2024, sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Tannenweg in Rosenheim eingebrochen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise.

Das Ziel von Einbrechern wurde von Mittwoch auf Donnerstag eine Erdgeschosswohnung im Tannenweg 1 in Rosenheim.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter in der Zeit von Mittwoch, 13. November, 08.00 Uhr bis Donnerstag, 14. November 2024, 09.30 Uhr über die Balkontüre in die Wohnung ein.

Erkenntnisse zum Stehlschaden liegen den Ermittlern derzeit noch nicht vor. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro

Kriminalbeamte des zuständigen Fachkommissariats 2, zuständig für Eigentumsdelikte und Beamte der Spurensicherung übernahmen die Tatortaufnahme, sowie die weiteren Ermittlungen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 um Hinweise: