WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH. Ein verbaler Streit zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft ist in der Nacht von Montag auf Dienstag so weit eskaliert, dass sich ein 22-Jähriger mittlerweile in Untersuchungshaft befindet. Dem Sachstand nach steht er im Verdacht seinen zwei Jahre älteren Mitbewohner massiv gewürgt zu haben. Noch am Dienstag erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl.

Zur nächtlichen Stunde wollte der 24-Jährige gegen 00:30 Uhr in seinem Zimmer in der Veitshöchheimer Straße seine Deutsch-Hausaufgaben erledigen. Da sein zwei Jahre jüngerer Mitbewohner jedoch schlafen wollte, entbrannte den ersten Ermittlungen nach ein verbaler Streit. Im weiteren Verlauf griff der 22-Jährige wohl zu einem Kugelschreiber, fügte seinem Kontrahenten mehrere oberflächliche Verletzungen zu und würgte ihn massiv. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahmen ihn vorläufig fest und führten ihn am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor.

Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Anschließend kam der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt.