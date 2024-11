KARLSFELD, LKRS.DACHAU.Durch einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsfeld kam ein 85-jähriger Mann zu Tode. Das Feuer war selbständig verloschen und daher zunächst unbemerkt geblieben.

Am vergangenen Montag war die Türe zur Wohnung des Mannes an der Adalbert-Stifter-Straße durch Feuerwehr und Polizei geöffnet worden. Angehörige hatten zuvor berichtet, entgegen seines gewöhnlichen Verhaltens schon länger nichts mehr von dem alleinstehenden Mann gehört zu haben. Zuletzt lebend gesehen worden war der Rentner Ermittlungen zufolge am Samstag zuvor (09.11.).

Beim Betreten der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den Leichnam des 85-Jährigen auf. Zudem stellten sie einen offenbar selbständig erloschenen Brand im Bereich der Küche fest.

Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen zu Brandursache übernommen. Bisherige Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt hin. Hinweise auf ein Einwirken Dritter ergaben sich nicht.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurde eine Obduktion angeordnet, die am heutigen Tage durchgeführt wurde. Als Ursache für den Tod des Mannes wurde eine Kohlenmonoxid-Vergiftung festgestellt.