2522 – Einbruch in Lagerraum

Textilviertel - Im Zeitraum von Samstag (09.11.2024), 15.00 Uhr bis Dienstag (12.11.2024), 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Lager in der Johannes – Haag - Straße ein und entwendeten Zinn und Messing.

Die Ermittlungen zum Beuteschaden laufen derzeit noch.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2710.

2523 - Polizei verhindert Alkoholfahrt

Oberhausen - Am Dienstag (12.11.2024), gegen 20.00 Uhr verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 70-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss Auto fuhr.

Der Mann hatte einen verbalen Streit in einer Bar in der Stuttgarter Straße und wollte mit seinem Auto nach Hause fahren. Die Polizei stellte bei dem 70-Jährigen alkoholtypisches Verhalten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Die Beamten stellten die Autoschlüssel sicher und verhindert somit eine Fahrt unter Alkoholeinfluss.

2524 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Montag (11.11.2024) fuhr ein bislang Unbekannter gegen einen grauen Dacia Sandero in der Zusamstraße.

Zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte der bislang Unbekannte den geparkten Dacia. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Dacia entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (11.11.2024), 18.00 Uhr, bis Dienstag (12.11.2024), 06.00 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter einen geparkten grauen VW Passat in der Ebnerstraße. Der bislang Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2525 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (12.11.2024) waren eine 38-Jährige und ein 36-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol in der Steinerne Furt mit dem Auto unterwegs. Dabei wurden mindestens drei geparkte Fahrzeuge angefahren.

Gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Passantin das Auto der 38-Jährigen und des 36-Jährigen, welches mindestens gegen drei geparkte Fahrzeuge fuhr. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich die augenscheinlich alkoholisierte 38-Jährige auf dem Fahrersitz. Auf der Beifahrerseite befand sich der ebenfalls augenscheinlich alkoholisierter 36-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 38-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille und bei dem 36-Jährigen ein Wert von knapp 1,7 Promille. Nachdem sich die 38-Jährige und der 36-Jährige gegenseitig als Fahrer beschuldigten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei beiden an. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 38-Jährige und den 36-Jährigen.

2526 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Im Zeitraum von Montag (11.11.2024), 16.00 Uhr, bis Dienstag (12.11.2024), 09.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Opel Zafira in der Carl-Schurz-Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2527 - Gefälschte AirPods aus dem Verkehr gezogen

Oberhausen – Bereits im August kaufte ein 24-jähriger Mann ein gefälschtes Paar Kopfhörer von einem 14-Jährigen.

Dem 24-Jährigen fiel die Fälschung auf, entdeckte ein neuerliches Verkaufsinserat des 14-Jährigen, mit den gleichen Bildern der Kopfhörer. Unter dem Vorwand eines Kaufs, trafen sich die Beiden am Dienstag (12.11.2024), gegen 18.00 Uhr in der Donauwörther Straße. Der 24-Jährige verständigte die Polizei, welche den 14-Jährigen dann am Treffpunkt erwartete.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Betrugsdelikte gegen den 14-Jährigen.

2528 - Diebstahl einer Handtasche - Zeugen gesucht

Oberhausen- Am Montag (11.11.2024), gegen 19.45 Uhr ereignete sich ein Handtaschendiebstahl in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße. Ein bislang unbekannter Täter stahl die in einem Einkaufswagen abgestellte Handtasche einer 67-jährigen Frau.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

So schützen sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/videospots/