HAUSEN BEI WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG. Unbekannte entwendeten im Laufe des Wochenendes aus einem abgestellten Lkw mehrere Hundert Kaffeevollautomaten und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

In der Zeit von Freitag 18:30 Uhr bis Montag 06:00 Uhr hatte der Fahrer eines Lkw diesen am Autohof Gramschatzer Wald abgestellt.

Erst nachdem er am Montagmorgen seine Fahrt vorgesetzt hatte, fiel dem 35-Jährigen auf, dass bislang Unbekannte die Plane seines Aufliegers aufgeschnitten und fast 400 Kaffeevollautomaten namhafter Hersteller entwendet hatten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 300.000 Euro.

Aus einem zweiten Lkw wurden ebenfalls Kaffeemaschinen und Staubsauger im Wert von über 20.000 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen im nahen Umfeld des Autohofes machen konnten, welche zur Ermittlung der Täter führen könnten, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.