GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montagabend, 11. November 2024, kam es regional erneut zu betrügerischen Schockanrufen. Eine 80-jährige Frau übergab dabei in Geretsried Schmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags an einen unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Am Montag (11. November 2024) kam es in den Nachmittagsstunden im westlichen Bereich des Polizeipolizeipräsidiums Oberbayern Süd vermehrt zu betrügerischen Anrufen. In Geretsried wurde eine 80-jährige Frau telefonisch durch eine unbekannte Anruferin kontaktiert. Diese gab sich als Enkelin der Frau aus und fingierte die Festnahme einer nahestehenden Angehörigen durch Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund eines verschuldeten Verkehrsunfalls. Für die Freilassung der Angehörigen sollte die 80-Jährige eine Kaution hinterlegen.

Im Laufe des Abends übergab das 80-jährige Opfer in Geretsried schließlich Schmuck in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags an die Betrüger. Ein Abholer konnte die Wertgegenstände an sich nehmen und unerkannt verschwinden.

Die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die zuständige Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle:

Beschreibung des Abholers: ca. 25 Jahre bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, neongelber langärmeliger Anorak, schwarzer Rucksack;

Wer hat die oben beschriebene Person am 11. November 2024, gegen 19.00 Uhr im Nahbereich der Händelstraße in Geretsried gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person geben?

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Händelstraße in Geretsried gesehen?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Die Thematik Enkeltrick und Schockanrufe sind überregional auftretende Phänomene und beschäftigen die Polizei immer wieder aufs Neue. Die Maschen der Täter sind dabei flexibel, in ihrer Vorgehensweise agieren die Betrüger dynamisch und facettenreich.

Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich vor der Betrugsmasche und gibt Verhaltenstipps, wie man sich davor schützen kann: