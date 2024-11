ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zum Dienstag beobachtete ein 36-Jähriger zwei Männer, wie diese am Dämmer Tor mehrere Fahrräder aus dem Gebüsch gezogen haben. Er verständigte die Polizei und ermöglichte so die Festnahme der Täter noch vor Ort. Diese werden am Mittwoch vorgeführt.

Dem Sachstand nach machten sich die zunächst unbekannten Täter gegen 00:30 Uhr am Dienstag mit einem Bolzenschneider an insgesamt vier Fahrrädern am Dämmer Tor zu schaffen und durchtrennten die Schlösser. Ihre Tatbeute deponierten die Männer in einem angrenzenden Gebüsch. Sie rechneten jedoch nicht mit einem aufmerksamen Zeugen, der sie am Gebüsch beobachtete und bereits die Einsatzzentrale der Polizei verständigt hat.

Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei waren schnell vor Ort und konnten die Täter vorläufig festnehmen. Die Fahrräder sowie das Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Die Eigentümer der folgenden Fahrräder sind aktuell noch unbekannt:

Mountainbike, Cube, Reaction, schwarz, weiß

Mountainbike, Scott, Aurora, schwarz, weiß, blau

Citybike, Raleigh, Aspen, silber, schwarz

Mountainbike, Fireflash Sport, schwarz, weiß, rot

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 33 und 47 Jahren verbringen die Nacht in der Haftzelle der Polizei und werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch am Amtsgericht vorgeführt. Über das Ergebnis der Vorführung wird nachberichtet.

Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.