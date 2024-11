BLAICHACH. Wie bereits berichtet, kam es in den letzten Monaten zu einer Serie von Brandstiftungen im Gemeindebereich Blaichach. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Kempten erhärteten den Tatverdacht gegen einen Jugendlichen, der sich nun in Haft befindet. Der Fall gilt noch nicht als abgeschlossen.

Im Zuge intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Kempten wurden am 10.10.2024 zwei Durchsuchungen bei möglichen Tatverdächtigen durchgeführt (wir berichteten – s. nachfolgende Bezugsmeldung). Insbesondere durch die Auswertung der hierbei sichergestellten Datenträger durch das Fachkommissariat der Kripo Kempten erhärtete sich nun der Tatverdacht gegen einen der beiden, woraufhin die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kempten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl gegen den männlichen Jugendlichen aus Blaichach erließ. Am vergangenen Donnerstag, den 07.11.2024, nahmen Polizeikräfte den Tatverdächtigen fest und führten ihn am nächsten Tag der Haftrichterin beim Amtsgericht Kempten vor. Die Richterin ordnete die Unterbringung des Tatverdächtigen in einer Justizvollzugsanstalt an. Ob der Jugendliche alleine handelte oder ob er Mittäter hatte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Kempten. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Darüber hinaus kann die Polizei zum laufenden Ermittlungsverfahren keine weiteren Auskünfte erteilen. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 11.10.2024:

Brandserie Blaichach | Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen

BLAICHACH. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen bezüglich der Brandserie im Raum Blaichach ergab sich nun ein erster Tatverdacht gegen eine männliche Person. Am Donnerstag, den 10.10.2024, vollzogen daher die Kriminalpolizeiinspektion Kempten gemeinsam mit der Polizeiinspektion Immenstadt und einem Vertreter der Staatsanwaltschaft Kempten Durchsuchungsbeschlüsse in Blaichach. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine zweite möglicherweise tatverdächtige männliche Person, woraufhin die Polizeikräfte im Anschluss eine weitere Wohnungsdurchsuchung durchführten. Die Einsatzkräfte stellten bei beiden Personen Datenträger zur Auswertung sicher. Es ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, ob sich der jeweilige Tatverdacht erhärtet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Darüber hinaus kann die Polizei zum laufenden Ermittlungsverfahren keine weiteren Auskünfte geben. (PP Schwaben Süd/West)

