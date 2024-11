1802. Verkehrsunfall; zwei verletzte Personen – Moosach

Am Montag, 11.11.2024, gegen 10:45 Uhr, fuhr eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Plauener Straße in Richtung Pelkovenstraße.

Zeitgleich fuhr eine Busfahrerin mit einem Linienbus auf der Pelkovenstraße in Richtung Dachauer Straße. Ihr entgegen kam ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem MAN Kleintransporter.

An der Einmündung Plauener Straße und Pelkovenstraße galt für die 82-Jährige „Vorfahrt gewähren“.

Vermutlich aufgrund einer internistischen Erkrankung beschleunigte die 82-Jährige ihren Pkw stark. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr auf dem dortigen Gehweg ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf fuhr sie auf die Fahrbahn der Pelkovenstraße und kollidierte hier mit ihrer rechten Fahrzeugseite mit der Front des Linienbusses. Danach kollidierte der Mercedes mit dem Kleintransporter. In der Plauener Straße fuhr sie durch eine Hecke und kollidierte schlussendlich mit der Fassade eines Hauses und kam dort zum Stehen.

Durch den Unfall wurde die 82-Jährige schwer und eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München, welche sich als Fahrgast im Linienbus befand, leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw der 82-Jährigen wurde schwer und der Linienbus sowie der Kleintransporter leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Pelkovenstraße in beide Richtungen für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam hierbei zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1803. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Neuried

Am Montag, 11.11.2024, gegen 18.10 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi Pkw auf der Kreisstraße M4 in Richtung München. Mit ihr im Pkw befand sich als Beifahrer ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München. An der Einmündung zur Fichtenstraße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem VW Pkw auf der Kreisstraße M2 in Richtung Gauting.

Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw, durch welchen der VW gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde. Dieser stand verkehrsbedingt an der Haltelinie der Fichtenstraße. In diesem Pkw befand sich eine 29-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg.

Alle vier Personen wurden durch den Unfall jeweils leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Kreisstraße M4 sowie die Fichtenstraße waren für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. zweieinhalb Stunden) komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam hierbei zu mäßigen Verkehrsstörungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1804. Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Sendling

Am Montag, 12.11.2024, gegen 01:15 Uhr, führten Beamte der Münchner Verkehrspolizei eine Geschwindigkeitsüberwachung im Brudermühltunnel durch.

Hierbei wurde ein BMW Pkw mit einer Geschwindigkeit von knapp 200 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen.

Der Fahrer des Fahrzeuges, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde auf der Brudermühlbrücke angehalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 20-Jährigen sichergestellt. Er wurde unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Da es sich bei dem 20-Jährigen zudem um einen sogenannten Fahranfänger handelt, dessen Probezeit bereits aufgrund früherer Geschwindigkeitsverstöße verlängert wurde, wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorgang in Kenntnis gesetzt, um die charakterliche Eignung des jungen Fahrers hinsichtlich des Führens von Kraftfahrzeugen prüfen zu können.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis:

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

1805. Einbruch in Reihenhaus – Pasing

Am Montag, 11.11.2024, zwischen 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde in ein Reihenhaus in Pasing eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Haustür gewaltsam Zutritt zum Anwesen.

Im Haus wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Es wurden diverse Wertgegenstände in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Ein Nachbar hörte am Vormittag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr die Haustür des betroffenen Anwesens ins Schloss fallen und bemerkte sodann eine dunkel gekleidete männliche Person, welche mit einem weißen Mountainbike davonfuhr.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm groß, dunkler Teint, südeuropäische Erscheinung; dunkle Kleidung (ähnlich Handwerker), wattierte Jacke (ähnlich „Bomberjacke“), führte ein weißes Mountainbike mit auffälligen silbernen oder goldenen Hebeln mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paosostraße, Joseph-Haas-Weg und Pfeivestlstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1806. Einbruch in Geschäft – Freimann

Im Zeitraum von Sonntag, 10.11.2024, 18:30 Uhr, bis Montag, 11.11.2024, 05:30 Uhr, wurde in ein Geschäft in Freimann eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Schiebetür gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume.

In den Geschäftsräumen wurde die Kasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zudem entnahmen die Täter Geldtaschen, welche sich in einem Regal befanden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freisinger Landstraße und Josef-Wirth-Weg (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1807. Neues digitales Fahrraddepot für Bürgerinnen und Bürger

Die Polizei München hat eine neue Online-Plattform eingerichtet, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, nach ihren gestohlenen oder abhandengekommenen Fahrrädern zu suchen. Das Angebot wurde im August 2024 gestartet und ist auf der Internetseite der Bayerischen Polizei verfügbar. Aktuell sind bereits über 150 Fahrräder online eingestellt und für jedermann recherchierbar. Zuvor war es nur möglich, die Fahrräder persönlich im Fahrraddepot des Polizeipräsidiums München oder im Fundbüro München zu überprüfen.

Die neue Online-Suche soll dazu beitragen, dass gestohlene bzw. verlorene Fahrräder schneller ihren rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern zurückgegeben werden können.

Daher möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, die Plattform zu nutzen, um nach ihren gestohlenen oder verlorenen Fahrrädern zu suchen. Sollten Sie ein Fahrrad wiedererkennen, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit dem Fahrraddepot München. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter der Telefonnummer 089/74356-142.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Bayerischen Polizei:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende/index.html.

1808. Bilanz der Schwerpunkt- und Kontrollaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Wenn die Tage kürzer werden, steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche. Durch die eher einsetzende Dunkelheit, sind viele Anwohner noch unterwegs, während Einbrecher ihre ausgewählten Tatobjekte möglichst unerkannt angehen können. Die Haupteinbruchszeit ist zwischen 17:00 und 21:00 Uhr. Neben den gestohlenen Wertsachen beeinflusst vor allem auch das kriminelle Eindringen in den höchstpersönlichen Lebensbereich das Wohlbefinden der Geschädigten. Nicht selten ziehen Opfer von Einbrüchen in der Folgezeit um, da sie sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen.

Vom 24.10. - 06.11.2024 fanden daher in ganz Bayern und weiteren Bundesländern gemeinsame Schwerpunkt- und Kontrollaktionen zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität statt. Das Polizeipräsidium München beteiligte sich an dieser Aktion unter anderem mit drei großangelegten Kontrollstellen, die jeweils am 28.10., 31.10. und 04.11.2024 für mehrere Stunden im Stadtgebiet durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden im gesamten Stadtgebiet und Landkreis München vermehrt uniformierte und zivile Streifen in Wohngebieten eingesetzt.

An den Schwerpunktaktionen waren über 200 Polizeibeamte beteiligt, die durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei zur Ausleuchtung der Kontrollen, sowie Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts für Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen unterstützt wurden.

Es wurden über 380 Fahrzeuge und um die 500 Personen kontrolliert, was zu einer Vielzahl von Anzeigen und Beanstandungen führte:

1x Anzeige Betäubungsmittelgesetz (10g Amphetamin, über 10.000 EUR Bargeld)

1x Waffengesetz (Besitz eines Schlagrings)

1x Urkundenfälschung (gefälschter georgischer Führerschein)

3x Fahren ohne Fahrerlaubnis

1x Diebstahl (in der Fahndung ausgeschriebener Akku für Akkuwerkzeug)

7x Trunkenheit im Verkehr (§ 24a StVG), davon 1x Alkohol, 6x THC oder Betäubungsmittel

61x Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Handybenutzung, Sicherheitsgurt, Ladungssicherung)

Neben den festgestellten Verstößen ist die präventive Wirkung, die von solchen Kontrollaktionen ausgehen, ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Durch eine hohe Streifen- und Kontrolldichte, insbesondere in relevanten Wohngebieten, erhöht die Polizei das Entdeckungsrisiko und schreckt so vor möglichen Taten ab.

Präventionshinweise:

Schon durch die Nutzung der vorhandenen Sicherheitstechnik kann das Risiko eines Einbruchs verringert werden:

Sperren Sie Haus- und Wohnungstüren immer zu

Schließen Sie alle Fenster

Verstecken Sie niemals Wohnungs- und Haustürschlüssel im Zugriffsbereich (z.B. unter der Fußmatte)

Täuschen Sie auch bei Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vor, insbesondere während der Haupteinbruchszeit von 17:00 - 21:00 Uhr (z.B. mit Zeitschaltuhren)

Achten Sie auf Auffälligkeiten in der näheren Umgebung und verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen die Polizei über den Notruf 110

Für eine individuelle und kostenfreie Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105) gerne zur Verfügung.

Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.