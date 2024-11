Heute, Dienstag, 12.11.2024, gingen Polizei und Staatsanwaltschaft in ganz Bayern im Rahmen eines „Aktionstags gegen antisemitische Straftaten“ gegen Täter mit antisemitischer Tatmotivation vor. Es handelt sich dabei um den zweiten Aktionstag dieser Art in Bayern, der dieses Jahr unter der Koordination des Bundeskriminalamtes bundesweit durchgeführt wurde. Die Polizei vollzog unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamtes Durchsuchungsbeschlüsse bei insgesamt 19 Beschuldigten in Bayern. Gegenstand der Ermittlungen sind Straftaten aus verschiedenen politischen Phänomenbereichen, wobei insbesondere Verfahren mit Bezug zum Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel mit einbezogen wurden. Die jeweiligen Beschuldigten stehen im Verdacht, in sozialen Netzwerken u.a. die Straftatbestände der Volksverhetzung der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigungen begangen zu haben.

Drei Beispiele:

Ein Beschuldigter feierte auf einer Social Media Plattform die Morde der Hamas und solidarisierte sich mit der Terrororganisation.

Ein Beschuldigter schrieb auf einer Social Media Seite einer bekannten Fernsehsendung unter ein Video, in dem homosexuelle, bzw. transsexuelle Teilnehmer zu sehen sind, „ab nach Ausschwitz“.

Ein Beschuldigter postete ein Bild von Anne Frank sowie daneben das Bild einer Pizzaschachtel eines bekannten deutschen Lebensmittelherstellers mit der Aufschrift „Die Ofenfrische“.

Bei den Tatverdächtigen in Bayern handelt es sich um sechs Frauen und 13 Männer im Alter zwischen 16 und 66 Jahren. Die Einsatzkräfte vernahmen die Beschuldigten und beschlagnahmten Beweismittel, darunter Mobiltelefone und Laptops.

Die Maßnahmen teilen sich wie folgt auf: