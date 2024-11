Callcenterbetrug - Täter erbeuten Bargeld und Schmuck - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Telefonbetrüger haben am Donnerstagnachmittag eine Rentnerin mit einer gängigen Masche dazu gebracht Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Bereich zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag riefen die geschickt agierenden Täter bei der Dame an und berichteten von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter der Frau verursacht haben soll. Um eine vermeintliche Haftstrafe ihres Kindes abwenden zu können, sollte die Angerufene Geld an einen Abholer übergeben.

Am Abend, gegen 18:45 Uhr, übergab die Seniorin im Bereich des Bessenbacher Wegs schließlich Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Bereich. Der Abholer flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte konnte den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

männlich

etwa 170 cm groß und schlank

etwa 20 Jahre alt

trug trotz der Temperaturen keine Jacke und evtl. eine helle Hose

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

„Leg‘ auf!“: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

Nach Trickdiebstahl - Tatverdächtiger schnell festgenommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nachdem er unter einem Vorwand einer 64-Jährigen eine Goldkette entwendet hat konnte ein 40-jähriger Trickdieb noch im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Ein Zusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Taten wird geprüft.

Der Tatverdächtige sprach die Geschädigte am Donnerstag, gegen 10:45 Uhr, in der Goldbacher Straße an. Er platzierte kurz zuvor einen Ring auf dem Gehweg, hob diesen auf und wollte diesen der Frau schenken. Er verwickelte sie hierbei in ein Gespräch und bat sie um einen geringen Bargeldbetrag für einen Arztbesuch. Im Zuge des Gesprächs gelang es dem Mann, der 64-Jährigen ihre hochwertige Goldkette zu entwenden.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst in Richtung Schöntal, konnte auf Grund der sehr guten Personenbeschreibung der Geschädigten und auch eines Zeugen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trickdiebstahl. Zudem werden auch gleichgelagerte Fälle im Stadtgebiet auf eine mögliche Tatbeteiligung des Mannes geprüft.

VW Bora überholt trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmittag kam es auf der Staatsstraße 2305 beinahe zu einem folgenschweren Unfall. Ein 40-Jähriger reagierte geistesgegenwärtig und konnte diesen verhindern. Die Alzenauer Polizei sucht den Fahrer eines VW Bora.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 40-Jährige mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2305 von Schimborn nach Blankenbach unterwegs. Im Kurvenbereich kam ihm ein silberner VW Bora mit Aschaffenburg Zulassung, der gerade zwei Pkw überholte, auf seiner Spur entgegen. Der Mann reagierte schnell und wich nach rechts aus. Hierbei wurde sein Fahrzeug im Bereich der Felgen beschädigt.

Der Fahrer des Bora flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Alzenauer Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen und insbesondere die beiden Fahrzeugführer, die von dem Bora überholt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße zwischen Gailbach und Soden im Bereich einer Kurve zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Beteiligt waren ein Schulbus und ein roter Kleinwagen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.