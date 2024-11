NEUSTADT AN DER AISCH. (1153) Im Zeitraum von Freitagabend (08.11.2024) bis Sonntagmittag (10.11.2024) entwendeten Unbekannte mehrere Kompletträdersätze von mehreren Fahrzeugen in Dietersheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim). Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum bockten Unbekannte mindestens sieben Fahrzeuge auf, welche auf dem Gelände eines Autohauses (Am Baumgarten) geparkt waren. Von den Fahrzeugen entwendeten die Unbekannten die Kompletträder mit einem Gesamtwert von circa 20.000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold