SCHÖNWALD, LKR. WUNSIEDEL. Am Sonntagmorgen kam es in einer ehemaligen Fabrik in Schönwald zu einem Brand. Wegen der unklaren Ursache ermittelt die Hofer Kripo.

Um kurz nach 5 Uhr bemerkte ein Anwohner den Feuerschein im Bereich der ehemaligen Porzellanfabrik. Aus unklarer Ursache war dort ein Holzanbau in Brand geraten. Auch die Gebäudefassade wurde in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Brandschaden aktuell auf rund 100.000 Euro geschätzt wird. Die umliegenden Feuerwehren brachten das Feuer ohne ein Übergreifen auf Nachbargebäude in den Griff, Personen wurden nicht verletzt.

Da die Brandursache noch zu klären ist, haben die Ermittler der Hofer Kriminalpolizei die Untersuchungen übernommen. Sie bitten um Hinweise zur Entstehung des Feuers unter der Tel.-Nr. 09281/7040.