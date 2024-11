SAAL AN DER DONAU, LKR. KELHEIM. Am Montag, 04.11.2024 wurde in der Donau bei Saal an der Donau eine tote Person in einem Pkw geborgen.

Der männliche Leichnam wurde im Institut für Rechtsmedizin an der Universität Erlangen obduziert. Dem rechtsmedizinischen Untersuchungsergebnis zufolge liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor. Bei dem aufgefundenem Leichnam handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Vermisstenfall aus 2022. Zur zweifelsfreien Identifizierung der Person wurde ein DNA-Abgleich veranlasst, das Ergebnis hierzu steht noch aus.

