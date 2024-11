ADLKOFEN, LKR. LANDSHUT. Ein seit Ende Oktober vermisster Mann wurde am Sonntag, 10.11.2024 zur Mittagszeit tot aufgefunden.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen hatte der 57-jährige Mann aus Adlkofen bislang nicht aufgefunden werden können. Ein Zeuge hatte heute schließlich seinen Pkw in einem Waldstück zwischen Jesendorf und Gerzen festgestellt. Im Rahmen der hierauf neuerlich initiierten Suchmaßnahmen konnte der Vermisste jedoch nur noch tot aufgefunden werden.



Zu den Umständen des Ablebens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Angaben gemacht werden, jedoch liegen bislang keine Erkenntnisse auf eine Fremdeinwirkung am Ableben des Mannes vor.



Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist somit abgeschlossen, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Vilsbiburg danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 57-jährigen. Derzeit ist der Kriminaldauerdienst der Kripo Landshut vor Ort und ermittelt zu den näheren Ablebensumständen.



Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.



Veröffentlicht am 10.11.2024 um 16:10 Uhr