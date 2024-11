Der 71-jährige Michael Bätz hat am Freitag seine Wohnung in der Odenwaldstraße verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Den aktuellen Erkenntnissen nach, könnte der Vermisste mit einem blauen Pkw der Marke „Citroen“ unterwegs sein. Der genaue Zeitpunkt des Verschwindens kann nicht weiter eingegrenzt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei sucht zur Stunde nach dem Vermissten und bittet nun die Bevölkerung um Hilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 185 cm groß bei normaler Statur

Trägt eine Glatze sowie eine Brille

Ist vermutlich mit einem blauen Pkw der Marke „Citroen“ unterwegs

Zu der Kleidung ist nichts Näheres bekannt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.