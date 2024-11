LKR. TRAUNSTEIN. Nach einem anonymen Hinweis fand die Polizei am Freitagmittag, 8. November, mehrere Schusswaffen in einer unbewohnten Hütte im östlichen Landkreis Traunstein. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen gegen den Gebäudeeigentümer sowie einen weiteren Mann waren auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) im Einsatz. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt nun wegen des Verdachts mehrerer waffenrechtlicher Verstöße.

Vor kurzem erreichte die Polizeiinspektion Laufen per Post ein anonymer Hinweis über die Lagerung mehrerer Schusswaffen in einer unbewohnten Hütte im östlichen Landkreis Traunstein. Der anonyme Absender gab dabei auch konkrete Hinweise über die Art der Waffen sowie die genaue Örtlichkeit des Objekts an.

Im Zuge erster Ermittlungen und der damit verbundenen Durchsuchungsmaßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Laufen konnten mehrere Schusswaffen an der vom Mitteiler genannten Örtlichkeit aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Übernahme der weiteren Sachbearbeitung durch die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein folgten, auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein, weitere polizeiliche Maßnahmen. Diese wurden zunächst an der Wohnadresse des 56-jährigen Eigentümers der Hütte sowie kurze Zeit später bei einem 57-Jährigen vollzogen. Beide Männer sind unweit der besagten Hütte wohnhaft.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von beiden Betroffenen eine Gefahr ausgehen könnte, wurden unter der Einsatzleitung der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zu den Einsatzörtlichkeiten beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert.

Nachdem durch die Spezialeinsatzkräfte eine Kontaktaufnahme mit dem 56-Jährigen sowie ein Zugriff bei dem Wohnanwesen des 57-Jährigen erfolgten, sind nun die weiteren Umstände hinsichtlich der sichergestellten Schusswaffen Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bzw. das unmittelbare Umfeld der Männer bestand zu keinem Zeitpunkt.