LINDENBERG. Am Freitag, den 08.11.2024, ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 308 auf Höhe der Abzweigung nach Weihers ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw Smart auf die Bundesstraße ein und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigen Pkw BMW eines 22-jährigen Mannes. Der ältere der beiden Männer erlag trotz umgehender Hilfeleistung von Ersthelfern noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der jüngere Mann wurde mittelschwer verletzt und mit Prellungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft Kempten ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters zur zweifelsfreien Klärung der Unfallursache an. Zur Unfallaufnahme musste die B308 knapp fünf Stunden voll gesperrt werden. (PI Lindenberg)

