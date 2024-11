WEIGENDORF, LKR. AMBERG-SULZBACH. Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg wurde am Donnerstag, 7. November, zu einem Einsatz in Weigendorf, Ortsteil Haunritz, gerufen. In einer dort ansässigen Unterkunft für Asylsuchende kam es zu einer Rauchentwicklung, die vermutlich durch geschmolzene Kunststoffgegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte verursacht wurde.

Gegen 21:00 Uhr wählte ein Bewohner des Heims den Notruf und informierte die Einsatzkräfte über eine Rauchentwicklung. Bei ihrem Eintreffen stellten die Streifenbeamten fest, dass Kunststoffutensilien auf einem eingeschalteten Herd in der Küche zu schmoren begonnen hatten. Dadurch entstand eine Rauchentwicklung, die die Rauchmelder im Gebäude auslöste. Die Bewohner des Hauses verließen umgehend das Gebäude und die Polizeibeamten entfernten die Gegenstände vom Herd und öffnete die Fenster, um die Räumlichkeiten zu lüften. Aufgrund der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte konnte auf eine Alarmierung der Feuerwehr verzichtet werden. Eine medizinische Versorgung der Bewohner war nicht notwendig, da durch die Rauchentwicklung niemand verletzt wurde. Es entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob die Kunststoffgegenstände absichtlich auf die eingeschalteten Herdplatten gelegt wurden. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.