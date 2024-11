2489 – Polizei ermittelt nach Raubüberfall

Dinkelscherben – Am gestrigen Donnerstag (07.11.2024) ereignete sich ein Raubüberfall auf eine Tankstelle. Der Täter flüchtete.

Gegen 19.40 Uhr betrat ein vermummter Mann die Tankstelle in der Marktstraße. Dort bedrohte er eine Angestellte offenbar mit einem Messer und forderte dabei Geld. Der Mann flüchtete schließlich mit mehreren hundert Euro. Die Polizei wurde alarmiert. Trotz einer sofortigen und umfangreichen Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte kein Verdächtiger im Umkreis festgestellt werden. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, weißer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Sturmhaube

Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-3821 zu melden. Dabei sind auch verdächtige Wahrnehmungen vor oder nach der Tat wichtig.

Gersthofen – Am Donnerstag (07.11.2024) kam es zu einem Raubüberfall in einem Wettbüro. Der Täter flüchtete.

Gegen 22.30 Uhr betrat ein vermummter Mann das Wettbüro in der Augsburger Straße. Er bedrohte eine Angestellte scheinbar mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Mann flüchtete schließlich mit mehreren tausend Euro. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und leitete umgehend eine groß angelegte Fahndung mit zahlreichen Streifen nach dem Täter ein. Allerdings konnte dabei kein Verdächtiger festgestellt werden. Die Angestellte des Wettbüros blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover bzw. Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, trug eine weiße Gesichtsmaske

Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-3821 zu melden. Dabei sind auch verdächtige Wahrnehmungen vor oder nach der Tat wichtig.

2490 - Nach Einbruch: Polizei stellt Beute sicher und fahndet nach den Tätern

Alerheim – Am gestrigen Donnerstag (07.11.2024) brachen bislang unbekannte Täter in einen Dorfladen ein. Sie flüchteten vor der Polizei, letztendlich aber ohne Beute.

Gegen 21.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in einen Dorfladen in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend mit einem Skoda. Anwohner wurden auf die Täter aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf. Sofort leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung mit zahlreichen Streifen ein.

Dabei stellte eine Polizeistreife einen verdächtigen Skoda auf der B25 Höhe Ebermergen fest. Das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer entzog sich aber der Kontrolle und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die B2. Die Täter verließen auf Höhe Bäumenheim Süd wieder die B2 und gefährdeten dabei durch ein riskantes Fahrmanöver ein anderes Auto. Schließlich hielten die Täter in der Fendtstraße (Bäumenheim) an und flüchteten offenbar zu Fuß weiter. Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz zahlreicherer Streifen konnte bislang kein Verdächtiger gefasst werden. Polizeibeamte fanden jedoch das leere Fluchtfahrzeug samt Beute in Bäumenheim auf.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach den bislang unbekannten Tätern sowie den Hintergründen. Zeugen, die auch bereits vor der Tat etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter Tel. 09071/560 zu melden. Dies gilt auch für den Verkehrsteilnehmer, der auf der B2 durch den Skoda gefährdet wurde.

2491 - Bei Kontrollstellen – Polizei stellt mehrere Verstöße fest

Am Donnerstag (07.11.2024) führte die Verkehrspolizei Donauwörth mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei zwei stationäre Kontrollstellen durch. Diese befanden sich in der Augsburger Straße in Donauwörth sowie auf der B16 bei Tapfheim. Neben ganzheitlichen Kontrollen zur allgemeinen Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde ein besonderes Augenmerk auf Verkehrsunfallprävention gelegt. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße hinsichtlich Ladungssicherung, Handy am Steuer, Geschwindigkeitsverstöße, Reifen ohne ausreichende Profiltiefe, sowie Zuwiderhandlungen gegen das Fahrpersonalgesetz fest.

In zwei Fällen hätte fehlende Ladungssicherung gefährlich werden können. In einem Kleintransporter befand sich ein Werkzeugschrank mit mehreren befüllten Schubladen. Die gesamte Konstruktion war lose und nicht verbaut. Die Weiterfahrt wurde unverzüglich unterbunden. Auf den Fahrer kommen ein Bußgeld von rund 90 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Auch der Fuhrparkleiter muss mit Konsequenzen rechnen. Bei der Kontrolle eines Lkw mit offener Ladefläche stellten Beamte Betonbrocken fest, welche vollkommen ungesichert transportiert wurden und teilweise sogar über die Begrenzung der Ladefläche nach oben hinausragten. Weil der Fahrer nicht in Deutschland wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung von rund 90 Euro zahlen und die Ladung ordnungsgemäß sichern. Erst dann durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Neben den Ahndungen von Verkehrsverstößen führten die Einsatzkräfte viele wertvolle Gespräche mit Verkehrsteilnehmern, um über die besonderen Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären.

2492 – Überladener Anhänger auf der A 8

Autobahn A 8 / AS Zusmarshausen - Am Donnerstag (07.11.2024) wurde auf der A8 bei Zusmarshausen ein Pkw mit Anhänger durch eine Streife des Schwerverkehrstrupp der Verkehrspolizei Augsburg einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei schien der Anhänger für die maximale Anhängelast des Autos zu viel Gewicht zu haben, weshalb der Anhänger gewogen wurde. Aufgrund der Überladung um 71 % war eine Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Autofahrer mussten Teile der Ladung abladen, um weiterfahren zu können.

Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro und einen Punkt in Flensburg.