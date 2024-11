Nach bewaffneten Raubüberfällen auf eine Sparkasse und ein Wettbüro in Puchheim gelang am vergangenen Mittwoch (06.11.2024) die Festnahme mehrerer Tatverdächtiger. Drei junge Männer wurden in Untersuchungshaft genommen.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatten einen dringenden Tatverdacht auf fünf Heranwachsende aus Puchheim und Eichenau gelenkt. Ihnen wird vorgeworfen, die Überfälle gemeinsam geplant und in wechselnden Besetzungen durchgeführt zu haben.

Aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts München, die die sachleitenden Staatsanwaltschaft München II zuvor beantragte hatte, erfolgte am frühen Morgen des gestrigen Mittwochs nahezu zeitgleich die widerstandslose Festnahme der zwischen 18 und 21 Jahre alten Männer an mehreren Objekten im östlichen Landkreis Fürstenfeldbruck. Neben Ermittlern der Kripo waren hierbei auch Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos beteiligt.

Bei anschließenden Durchsuchungen konnten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicherstellen, das derzeit kriminaltechnisch ausgewertet wird.

Noch gestern Nachmittag wurden die drei mutmaßlichen Haupttäter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der daraufhin die bestehenden Haftbefehle gegen die Verdächtigen in Vollzug setzte. Sie wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt.

Bezugsmeldungen:

Vom 09.09.2024

Bewaffneter Raubüberfall auf Sparkasse – Folgemeldung

Wie berichtet überfielen unbekannte Täter am heutigen Vormittag eine Sparkassen-Filiale in Puchheim-Bahnhof.

Gegen 09:20 Uhr hatten zwei mit Motorradhelmen maskierte und mit jeweils einer Pistole bewaffnete Täter das Geldinstitut betreten. Ein dritter Täter sicherte auf einem Motorroller sitzend den Fluchtweg ab. Das Kennzeichen des Kleinkraftrades war zuvor entfernt worden.

Während einer der Bewaffneten die Angestellten mit seiner Waffe bedrohte, forderte der zweite Räuber einen Mitarbeiter auf, Bargeld in einen mitgeführten schwarzen Rucksack der Marke Puma zu packen. Im Anschluss setzte sich einer der Täter als Sozius auf den Motorroller, der andere Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Die Unbekannten erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg. Die auffallend jugendlich wirkenden Räuber trugen dunkle Motorradbekleidung mit dunklen Helmen und Handschuhen. Einer der Helme wies auffällige rote und gelbe Verzierungen auf.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegen.

Vom 09.09.2024

Erstmeldung: Raubüberfall auf Sparkasse – Täter flüchtig

Nach einem Überfall auf ein Geldinstitut in Puchheim-Bahnhof fahndet die Polizei mit starken Kräften nach den Tätern.

Gegen 09:20 Uhr betraten zwei junge Männer die Filiale der Sparkasse an der Lochhauser Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter aus der Bank und entfernten sich möglicherweise mit Fahrrädern oder Kleinkrafträdern vom Tatort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei fahndet derzeit mit einer Vielzahl von Einsatzkräften nach den Tätern. Die Bevölkerung wird gebeten, auffällige Beobachtungen direkt an die Polizei zu melden und nicht selbst an Verdächtige heranzutreten.

Puchheim, Lkrs. Fürstenfeldbruck, 29.10.2024

Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro – Kripo ermittelt

Nach einem Überfall auf ein Büro für Sportwetten in Puchheim Bahnhof konnten die Täter am gestrigen Abend unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22:45 Uhr betraten drei vermummte Räuber die Filiale eines Wettanbieters an der Benzstraße und bedrohten einen Mitarbeiter sowie einen anwesenden Kunden mit Schusswaffen. Die Unbekannten forderten die Herausgabe von Bargeld und erbeuteten zudem mehrere Mobiltelefone.

Mit einer Beute in vierstelliger Höhe flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung des Gröbenbaches. Verletzt wurde niemand.

Eine sofort ausgelöste, umfangreiche Fahndung nach den Räubern verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch eventuelle Zusammenhänge mit einem Überfall auf ein Puchheimer Geldinstitut im vergangenen September.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 an die Kripo zu melden.