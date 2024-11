STRAUBING/REGENSBURG/VIECHTACH. Am Samstag, 30. November 2024 findet eine Challenge der Polizeipräsidien Niederbayern und Oberpfalz, sowie dem Polizeiverwaltungsamt zentral in Straubing an der Wittelsbacherhöhe am Gelände des Polizeipräsidiums statt. Ziel der stattfindenden Challenge ist es, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für den Verwaltungsdienst der Bayerischen Polizei zu finden und diese für eine Bewerbung zu motivieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können von 09 Uhr bis 13 Uhr an mehreren Stationen in theoretische und praktische Ausbildungsinhalte hineinschnuppern und diese auch gleich selbst aktiv erleben. Dadurch können sie einen Blick in den vielfältigen Aufgabenbereich der Polizeiverwaltung werfen und sich zugleich selbst auf die Probe stellen.

Bei Themenbereichen aus der Rechtsabteilung, aus dem Haushaltsrecht, den Liegenschaften, sowie bei Simulation von Bewerbungsgesprächen oder Abarbeitung von Beschwerden bzw. Einsprüchen gegen Bescheide usw. können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen und so einen Einblick in das jeweilige Tätigkeitsfeld gewinnen.

Selbstverständlich stehen fachkundige Berater an diesem Tag für sämtliche Fragen rund um das Bewerbungsverfahren und die spätere Verwendung zur Verfügung.

Für eine Teilnahme an der Challenge ist eine vorherige Anmeldung dringend erforderlich!

Entweder per E-Mail an: pp-nb.bewerbungsoffensive@polizei.bayern.de, oder telefonisch bei PI-Anw.in Ramona Neumeier unter Tel. 09421/868-1634.

Pressevertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist hier nicht notwendig, jedoch sollen Presseausweise vorgehalten werden.

Veröffentlicht: 08.11.2024, 13:10 Uhr