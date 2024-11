1785. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Renault Pkw auf der Dachauer Straße stadtauswärts. Die Kreuzung Dachauer Straße Ecke Karlsfelder Straße wollte er geradeaus überqueren. Dabei kam er nach links ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Audi Pkw zusammen, der dort eigentlich nach links abbiegen wollte. Der Fahrer des Audi war 45 Jahre alt und aus dem Landkreis Dachau.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Renault auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte an der Unfallstelle bis zum Randstein. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter nach hinten versetzt, weitere Fahrzeuge waren aber nicht betroffen.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 64-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, der 45-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen war jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden und liegt bei geschätzten über Zehntausend Euro.

Durch den Verkehrsunfall kam es zu entsprechenden Stauungen und Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1786. Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer; Fußgänger verstirbt nachträglich im Krankenhaus – Au

Bereits am Samstag, 26.10.2024, gegen 15:40 Uhr, war ein 75-Jähriger, der in München wohnhaft ist, als Fußgänger auf der Humboldtstraße (Höhe Hausnummer 23) auf dem Gehweg unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrradfahrer auf dem danebenliegenden Radweg in gleicher Richtung.

Als der 75-Jährige unvermittelt den Radweg betrat, um die Humboldtstraße zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger. Der 75-Jährige stürzte und wurde schwer im Kopfbereich verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag, 07.11.2024 verstarb der 75-Jährige nun aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus.

1787. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte – Westpark

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 12:50 Uhr, wurde die Polizei durch eine Passantin darüber informiert, dass ein Mann im Westpark ein kleineres Lagerfeuer entzündet hatte. Der Mann konnte durch zivile Beamte angetroffen und angesprochen werden. Dabei griff der Täter unvermittelt einen der Beiden an und brachte ihn zu Boden. Der zweite Beamte konnte den Mann von seinem Kollegen lösen. Anschließend bedrohte der Täter die Polizeibeamten mit einem bislang unbekannten Gegenstand.

Weitere Polizeikräfte wurden zur Unterstützung hinzugerufen und konnten den Täter in der Folge festnehmen. Dabei leistete er abermals Widerstand. Es handelt sich bei dem Mann um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der 24-Jährige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Freitag, 08.11.2024 wird ein Ermittlungsrichter über die weitere Haftfrage entscheiden. Der 24-Jährige wird unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1788. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Giesing

In der Nacht vom Donnerstag, 31.10.2024 auf Freitag, 01.11.2024, 11:00 Uhr wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter Schmierschriften an einem Mehrfamilienhaus in Obergiesing angebracht. Bei den Schriften handelt es sich um Tags und Schriftzüge mit zum Teil politischem Inhalt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro an dem Wohnobjekt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zugspitzstraße, der Watzmannstraße oder der Alpenstraße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.