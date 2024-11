FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Donnerstagmorgen, 7. November 2024, brach an einem Mehrfamilienhaus in Freilassing ein Feuer aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Am Donnerstag (7. November 2024), gegen 7.05 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Zeller-Straße in Freilassing mitgeteilt. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand die Fassade des Objekts in Vollbrand. Durch das professionelle und rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle und vollständig abgelöscht werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen wird der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Freilassing. Noch am gleichen Vormittag übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vor Ort die weiteren Untersuchungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt vor. Nach den ersten Untersuchungen ist als Brandursache von einem technischen Defekt auszugehen.