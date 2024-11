NIEDERSONTHOFEN/Oberallgäu. Ein aufmerksamer Mitbürger entdeckte am späten Donnerstagabend einen Brand im Stadel seines Nachbarn. Geistesgegenwärtig prüfte er, ob sich darin noch Personen befanden und alarmierte die Feuerwehr, welche mit ca. 200 Einsatzkräften aus Niedersonthofen, Hegge, Martinszell, Eckarts und Diepolz zum Brandort eilten. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Stadel im Vollbrand. Während Menschen oder Tiere nicht zu schaden kamen, entstand ein materieller Schaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Der Stadel wurde im Zuge der Löscharbeiten vollständig abgetragen. Die ersten Ermittlungen übernahmen noch in der Nacht die Polizeiinspektion Kempten, der Zentrale Einsatzdienst Kempten sowie der Kriminaldauerdienst Memmingen. Zur abschließenden Feststellung der noch unklaren Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten die weiteren Ermittlungen. Wer sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dem Brand machen kann, meldet sich bitte unter Tel. 0831/9909-2140 bei der Polizei. (KDD Memmingen)