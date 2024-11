2473 – Polizeieinsatz nach Bedrohung

Innenstadt – Am gestrigen Mittwochabend (06.11.2024) bedrohte ein 47-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen seinen 27-jährigen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus am Leonhardsberg. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 21.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Hier soll der 47-Jährige seinen Nachbarn, ersten Erkenntnissen zufolge, mit einem Messer bedroht haben. Anschließend entfernte sich der 47-Jährige und der 27-Jährige verständigte die Polizei.

Einsatzkräfte suchten das Mehrfamilienhaus ab und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein. Der 47-Jährige wurde am heutigen Vormittag (07.11.2024) an seiner Wohnanschrift durch Einsatzkräfte angetroffen. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 47-Jährigen.

2474 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (05.11.2024), 20.00 Uhr bis Mittwoch (06.11.2024), 10.30 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person eine silberne Mercedes E-Klasse in der Bürgermeister-Bunk-Straße. Der Unbekannte entfernte offenbar sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die verständigte Polizei stellte am Mercedes gelben Lack fest. Dieser könnte von dem flüchteten Fahrzeug stammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – Am vergangenen Dienstag (05.11.2024) im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda Superb auf einem Parkplatz in der Madisonstraße. Der Unbekannte flüchtete.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2475 – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Pfersee – Am gestrigen Mittwochvormittag (06.11.2024) brach ein 24-jähriger Mann in ein Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein. Die Polizei stellte fest, dass der Mann mittels Haftbefehles gesucht war.

Gegen 10.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei, dass ein Mann die Scheibe eines Autos eingeschlagen habe. Der Mann wühlte offenbar einige Zeit in dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad.

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Kurze Zeit später konnten Beamte den 24-Jährigen im näheren Umfeld stoppen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24-jährige Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 24-jährigen Mann.

2476 – Luft aus Reifen abgelassen

Innenstadt/Hochfeld – Im Zeitraum von Dienstag (05.11.2024), 22.00 Uhr, bis Mittwoch (06.11.2024), 14.30 Uhr, ließen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Luft aus den Reifen von mindestens 10 Autos. Die Autos parkten im Bereich der Werderstraße sowie im Bismarckviertel.

Ob ein Sachschaden an den Fahrzeugen entstand, wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Anfangsverdachts der Sachbeschädigung gegen den oder die bislang unbekannten Personen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden oder der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2477 – Falscher Polizeibeamter

Augsburg - Am Mittwoch (06.11.2024), gegen 12.15 Uhr ereignete sich ein versuchter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Eine 87-Jährige durchschaute den Anruf und reagierte richtig.

Die Frau erhielt einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass in der Nähe eingebrochen wurde und ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragte der falsche Polizeibeamten Wertgegenstände. Die 87-jährige Frau erkannten den Betrugsversuch und verständigte die richtige Polizei. Es entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetruges.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

2478 – Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Kriegshaber - Im Zeitraum von Mittwoch (30.10.2024), 12.00 Uhr bis Mittwoch (06.11.2024), 14.30 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Tylerstraße zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, jedoch die Wohnungstüre beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Kriegshaber - In der Zeit von Dienstag (05.11.2024), 20.00 Uhr bis Mittwoch (06.11.2024), 11.50 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Jugendhaus in der Rockensteinstraße zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, jedoch die Eingangstüre beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821